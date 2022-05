Rumor: la prossima Nissan GT-R sarà elettrica e sfiderà Porsche Taycan

La Nissan GT-R è diventata un’icona dell’automobilismo e la sua ultima incarnazione, la R35, è sul mercato dall’ormai lontano 2007, e tutti gli appassionati stanno aspettando notizie sulla sua erede. Negli ultimi tempi ci sono state diverse voci che ipotizzano la sorte del modello: gli ultimi uromors parlano di una GT-R R36 elettrica.

Sul finire dello scorso anno, un’intervista di Autocar aveva parlato di un possibile futuro elettrificato per la prossima GT-R, in accordo con alcune voci di corridoio che parlavano di un possibile powertrain ibrido, ma la situazione potrebbe cambiare nuovamente.

Le normative future in termini di emissioni sono sempre più stringenti, e infatti l’attuale Nissan GT-R R35 ha già lasciato il mercato europeo lo scorso marzo, e questo avvalora ulteriormente l’ipotesi che la prossima “Godzilla” diventi 100% elettrica.

I rumors odierni arrivano dunque dal magazine nipponico Best Car Web, che sostiene di avere informazioni sull’attuale sviluppo della vettura, e oltre ad ipotizzare un powertrain elettrico, aggiunge che il modello non avrà più nel mirino la Porsche 911 Turbo, bensì la Porsche Taycan. Infine ha dichiarato che la R36 adotterà batterie a stato solido e arriverà non prima del 2028.

Come sempre ci teniamo a precisare che questo tipo di informazioni sono soltanto voci di corridoio e come tali vanno prese con la dovuta cautela, ma se così fosse, cosa ne pensate di una GT-R EV? Fateci sapere la vostra nel box dedicato ai commenti.