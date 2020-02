Rumor: la nuova Toyota Corolla GR in arrivo nel 2023

Toyota fa davvero sul serio con la linea GR: dopo la Supra GR dello scorso anno e il piccolo diavolo Yaris GR presentato qualche settimana fa, potrebbe arrivare anche la nuova Corolla GR - o almeno è quello che dicono i rumor.

Nel caso in cui la Yaris GR sia comunque troppo piccola per voi, e la Supra GR irraggiungibile, la nuova Toyota Corolla GR potrebbe essere il compromesso perfetto, alternativa alla Nuova Ford Focus che abbiamo guidato poco tempo fa ST e la Hyundai i30 N. Ricordiamo a tal proposito che esattamente un anno fa il marchio giapponese ha lanciato la sua nuova Corolla riveduta e corretta, finita anche fra le 7 finaliste del premio Auto dell'Anno 2020.

Una GR sarebbe una naturale evoluzione della specie, anche se potremmo non vederla prima del 2023. Di certo dovrebbe essere basata sulla piattaforma TGNA e più potente della piccola Yaris GR - che comunque è già scatenata di suo. Parliamo infatti di un mostriciattolo da 257 CV e 192 kW, con 360 Nm di coppia. Il modello giapponese arriva addirittura a 268 CV e 200 kW, con cambio manuale e trazione All-wheel drive con speciale sistema Torsen. La piccoletta è in grado di percorrere lo 0-100 km/h in 5,5 secondi, con velocità massima limitata elettronicamente a 230 km/h. Arriverà nella seconda metà del 2020, qualcuno però potrebbe aver voglia di attendere la Corolla GR ancora più potente. (Foto cover: Motor1.com)