Il rumor sul Ford F-150 dall'autonomia ridicola era falso, Ford si difende

Alcuni giorni fa abbiamo riportato un interessante rumor diffusosi a macchia d'olio tra le più importanti testate statunitensi del settore automobilistico. Queste davano praticamente per certo l'arrivo di un Ford F-150 ibrido plug-in.

Car And Driver tra l'altro pareva avesse avuto un contatto diretto con Ford, in quanto ci faceva sapere con una certa sicurezza di un'autonomia elettrica ridicola, che si attestava sui 16 chilometri per singola carica:"L'autonomia elettrica probabilmente supererà i 16 chilometri, ma solo a veicolo scarico."

Adesso però Ford ha chiarito la situazione tramite un post su Twitter a opera di Mike Levine, responsabile della comunicazione presso la casa automobilistica statunitense. Quest'ultimo ha affermato che Car And Driver si sbagliasse, e che avesse preso un'ipotesi trasformandola in un fatto:"Questa è un'ipotesi errata condivisa come fosse lo stato di fatto. Ford non ha mai detto che il prossimo F-150 includerà una variante ibrida plug-in. Inoltre, tutti i Ford F-150 completamente elettrici utilizzano un'architettura Ford. Non hanno niente in comune con i Rivian."

Comunque vogliamo ricordare che Ford offrirà a breve un F-150 completamente elettrico, il quale dovrebbe garantire un'autonomia di oltre 480 chilometri per singola carica. La casa ci tiene ad aggiungere che il pick-up elettrico avrà capacità di carico sontuose, e potrà trascinare un peso superiore alle 500 tonnellate. Testimone di quest'ultima affermazione un video risalente allo scorso anno che mostra il veicolo alla prova.

Per concludere vogliamo rimandarvi ad altre notizie sull'F-150. La prima lo vede già renderizzato da un insider ben prima del reveal, mentre la seconda tratta una versione a combustione interna pesantemente modificata, e capace di dominare l'Artico coi suoi pneumatici da 44 pollici.