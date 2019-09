Rumor: in cantiere una BMW Serie 7 elettrica con batteria da 120 kWh?

BMW smetterà di produrre, passato il 2020, la sua i3 totalmente elettrica, un modello che purtroppo non è entrato a dovere nel cuore del pubblico. Ma cos'ha intenzione di fare il marchio tedesco in merito all'elettricità? All'orizzonte potrebbe esserci una Serie 7 EV.

Il rumor arriva da BMW Blog, che prevede non solo una Serie 7 completamente elettrica, anche dotata di una mega batteria da 120 kWh, dritta ai massimi livelli del mercato. Il tutto senza rinunciare alle prestazioni, con ben 670 CV sul tavolo - che potrebbero far scendere l'autonomia più del previsto, ma è ancora presto per avanzare ipotesi.

BMW potrebbe rilanciare così la sua idea di elettricità, un settore dove ultimamente potrebbe aver avuto più di un problema. Sembra infatti che già da qualche mese l'azienda non fornisca più i dati di vendita relativi alle sue EV, cavandosela con un laconico "Percentuali al ribasso" di anno in anno. Che il nuovo CEO abbia dunque deciso di staccare la spina ai recenti modelli EV (come la i3 per l'appunto) per elettrificare i classici, come la Serie 7?

Questa potrebbe chiamarsi BMW i7, pronta ad avere magari una versione i7s al top della gamma - secondo BMW Blog, proprio quella con 670 CV e batteria da 120 kWh, ottima per percorrere circa 580 km secondo lo standard WLTP. Il modello base potrebbe invece avere una batteria da 100 kWh e circa 500 CV di potenza. Entrambi i modelli potrebbero avere più di un motore elettrico e offrire la trazione All-Wheel Drive, come accade ad esempio sulle attuali Tesla Dual Motor. Che ne pensate, una Serie 7 elettrica potrebbe rilanciare BMW sul mercato EV?