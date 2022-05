Rubavano furgoni in meno di un minuto: arrestati due ladri a Milano

Per portare via un furgone impiegavano al massimo un minuto. Bastavano meno di 10 secondi per forzare la portiera, 20 secondi per accendere il motore, poi sparivano senza lasciare traccia. O almeno così credevano: due uomini dell'hinterland milanese sono stati arrestati dai carabinieri per furto.

Si erano specializzati in furti di furgoni e cassonati, insomma veicoli commerciali che possono valere discrete somme sul mercato dei ricambi. Parliamo di un uomo di 51 anni di Bollate e un complice di 53 anni di Muggiò, ora arrestati e accompagnati in carcere con un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Monza per furto aggravato.

Sulle loro spalle pendono almeno 7 furti, prenderli però non è stato semplice e ci sono voluti mesi di indagini. Le ricerche sono iniziate lo scorso mese di ottobre 2021, quando a Sesto San Giovanni i due hanno fatto sparire un furgone proprio sotto l'occhio elettronico di una telecamera di sicurezza. I carabinieri sono riusciti a risalire a loro analizzando le immagini e scorgendo due vetture che avevano fatto più giri nella zona prima di mettere a segno il colpo.

Questo il loro modus operandi: una volta individuato il furgone da portare via, uno dei due parcheggiava la macchina ed entrava in azione. Una volta forzata la portiera si apriva il cofano e si metteva in moto il motore grazie a una centralina, un'operazione che portava via una ventina di secondi. Con il motore ormai avviato era facile andar via e far disperdere le proprie tracce, finendo a Cinisello Balsamo dove i mezzi venivano parcheggiati in strada per diverso tempo, così da essere sicuri che le forze dell'ordine non fossero sulle loro tracce.

Infine i furgoni venivano portati da autodemolitori compiacenti che li smontavano e ne rivendevano i pezzi di ricambio (ne sono stati individuati due in zona Comasina, sempre a Milano, ora indagati per ricettazione). Secondo i carabinieri i due avrebbero portato a termine almeno 7 furti con le medesime modalità, l'ultimo dei quali è avvenuto in zona Citylife a Milano lo scorso gennaio 2022. Ultimo poiché il più giovane dei due ladri è stato arrestato in flagranza di reato proprio durante quel furto.



