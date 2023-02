Rubato il catalizzatore alla Wienermobile di Oscar Mayer: è boom di furti

Il nome Oscar Mayer vi dice qualcosa? Se siete fan sfegatati dei Simpson forse si, la famiglia di Matt Groening ha dedicato ai celebri würstel anche un intermezzo cantato nella puntata del Film Festival di Springfield. Ora a una delle famose vetture a forma di hot dog è stato rubato il catalizzatore: nessuno è davvero al sicuro dal fenomeno.

Il celebre marchio americano è famoso in tutto il Nord America non solo per i suoi prodotti a base di carne, anche per le sue celebri auto a forma di würstel usate a fini promozionali. Ecco, proprio a una delle Wienermobile di Oscar Mayer è stato rubato il catalizzatore lo scorso 9 febbraio da un parcheggio di Paradise Road a Las Vegas. Purtroppo la mania di rubare catalizzatori è esplosa in tutto il mondo, un trend che non accenna a calare - tanto che Toyota ha inventato un salva catalizzatore per la sua nuova Prius.

A riportare la notizia è stata l’affiliata della CBS 8 News Now: attorno alle 10 del mattino del 9 febbraio scorso la Wienermobile in questione non riusciva a mettersi in moto, è stata così trasportata presso un vicino meccanico che si è visto arrivare un mega hot dog di 8 metri. Alla vettura è stato installato un catalizzatore temporaneo, per avere un prodotto ufficiale per il suo motore Chevy V8 da 6.0 litri però ci vorranno almeno due mesi di attesa.

Purtroppo come vi abbiamo raccontato lo scorso aprile 2022 i furti di catalizzatori hanno subito un vero e proprio boom, si tratta infatti di elementi che contengono metalli preziosi, alcuni dei quali sono anche più costosi dell’oro. Neppure la mega vettura a forma di würstel di Oscar Mayer è stata risparmiata…