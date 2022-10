Rubare auto Kia e Hyundai negli USA è facilissimo: preoccupano video guida sui social

Mentre in Inghilterra nasce il primo hotel alimentato ad auto firmate Hyundai, nella casa del produttore sudcoreano e di Kia si sta affrontando una serie di cause legali negli Stati Uniti a causa di un nuovo trend sui social in cui viene spiegato come rubare alcuni loro veicoli con un semplicissimo cavo USB.

Su TikTok e su YouTube, da cui abbiamo ripreso un video recentemente pubblicato da Donut Media, è aumentato vertiginosamente il numero di video dei “Kia Boys”, ovvero giovani che si cimentano nel furto di alcuni modelli Hyundai e Kia prodotti dal 2011 al 2021 semplicemente con un cavo USB. Nel filmato di Donut Media allegato alla notizia è stato effettuato un test con la berlina Hyundai Elantra, togliendo prima il coperchio di plastica dietro al volante e poi accedendo al cilindro di accensione, nel quale basta infilare l’estremità di un cavo USB da usare come chiave.

Secondo quanto riportato dal team, Hyundai e Kia probabilmente hanno cercato di ridurre i costi sviluppando questo pezzo in maniera approssimativa, ma ora il peso dei video in tendenza sui social si sta facendo sentire. Il boom di furti negli Stati Uniti, infatti, sta preoccupando i cittadini che agiscono ovviamente per vie legali contro i due produttori.

La soluzione da loro offerta è tutt’altro che pratica: bisogna pagare circa 500 dollari per acquistare un kit di sicurezza di terze parti e farlo installare, almeno nel caso di Hyundai; Kia ancora non ha pensato a una soluzione di questo tipo. Con la “sfida di TikTok” che sembra destinata a rimanere in tendenza ancora per diverse settimane, i possessori di Kia e Hyundai dovranno rimanere sempre all’erta.

