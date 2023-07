Rubare l'auto con un 'Game Boy', ladri tornano in azione: come funziona e come difendersi

E' tornata in azione la banda dei ladri d'auto attraverso il Game Boy. Si tratta di un dispositivo che ovviamente non ha nulla a che vedere con la mitica console portatile di Nintendo ma che ha le sembianze della stessa e per comodo si fa riferimento appunto a “la banda del Game Boy”.

All'interno della “console” troviamo hardware e software completamente modificati che permettono di aprire le auto attraverso un sistema keyless, quindi senza necessità di avere la chiave originale.

A creare il dispositivo è stata l'azienda bulgara SOS Autokeys e lo stesso viene presentato ufficialmente come uno strumento che permette di aprire la propria auto in caso di emergenza. Viene definito come “il più avanzato strumento per fabbri“, e pur essendo legittimo è facile pensare come, una volta diffuso, i ladri ne abbiano fatto incetta.

Segnalazioni negli ultimi anni sono giunte da diverse nazioni, a cominciare dal Regno Unito, con Jack Cousens, membro dell’Associazione automobilistica britannica, che ha commentato: “Il progresso di questi dispositivi è direttamente correlato all’avanzamento della tecnologia automobilistica. Mentre i produttori di veicoli cercano di trovare soluzioni sempre più avanzate per i loro modelli, una corsa agli armamenti simile si sta svolgendo nel mondo criminale”.

Nel West Yorkshire una banda di ladri ha fatto sparire ben 30 Mitsubishi Outlander, ma di recente sarebbe la Spagna la nazione sotto scacco. Il problema è che la tecnologia presente nel “Game Boy” (dispositivo che tra l'altro costa più di 20mila euro), è tutto sommato recente e molte aziende specializzate nei dispositivi antifurto per auto non sono ancora riuscite a trovare la tecnologia giusta per difendersi.

Secondo gli esperti bisognerebbe installare nell'auto un dispositivo Canlock che sfrutta la rete CAN Bus (Controller Area Network), che è responsabile del controllo delle funzioni principali dell'auto, a cominciare dall'avviamento del motore, e che di conseguenza scherma la vettura.

Secondo un recente studio in Italia un furto su tre d'auto avviene in 30 secondi ma con il metodo del Game Boy, noto anche come “Code Grabber”, il tempo si riduce ulteriormente: di fatto bisogna avvicinarsi alla vettura, accendere il dispositivo, permettere l'accoppiamento e il gioco è fatto, si entra in macchina e poi si accende la vettura.

La “fortuna” di questo metodo è che da fuori nessuno si accorge che sta avvenendo un furto d'auto anche perchè il ladro ha in mano una console e secondariamente non ha alcuno strumento sospetto come ad esempio un cacciavite, una lima o altro.

Attenzione però perchè negli ultimi mesi in Italia si stanno diffondendo sempre di più i furti di fari: i ladri li rubano e poi li rivendono, e sono dolori per la vittima.