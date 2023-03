Rubano una Subaru ma non sanno usare il cambio manuale: ecco i ladri più scarsi al mondo

Delle telecamere presenti in una stazione di servizio di Germantwon, nello stato del Maryland, USA, hanno catturato due ladri in azione mentre tentavano di rubare una Subaru WRX: due criminali a dir poco maldestri.

Una scena davvero tragicomica quella che appare agli occhi delle telecamere, che inizia in maniera drammatica ma che si conclude fortunatamente con un clamoroso flop per i due ladri più scarsi del pianeta.

Come potete notare dal video che trovate qui sopra, si vede un uomo mentre si accinge a salire sulla sua Subaru di colore blu quando improvvisamente arrivano due ragazzi a volto coperto. Entrambi bloccano la portiera del lato guidatore e costringono il proprietario ad uscire dalla macchina.

Questi, dopo un po' di resistenza, scende dal proprio veicolo allontanandosi mestamente. A quel punto succede l'inverosimile visto che i due ladri salgono a bordo della Subaru e sembrano pronti a scappare con il bottino, ma in realtà rimangono fermi nella stazione di servizio.

I due ladruncoli non hanno fatto i conti con il cambio manuale della sportiva giapponese, un fatto non da poco tenendo conto che oltre oceano praticamente il 99% della vetture è dotata di cambio automatico.

Cosa farne quindi di tre pedali e un “bastone”? I due giovani dopo qualche tentativo e vedendo che l'auto non partiva, hanno aperto le portiere e sono scappati dandosi alla macchia. Il proprietario ha quindi fatto denuncia del tentato furto e poco dopo gli agenti della polizia hanno rintracciato i due sospettati, non distanti dalla scena del tentato furto.

Entrambi sono stati “rapidamente presi in custodia” dopo un “breve inseguimento a piedi”, e stando a quanto fatto sapere dalla polizia della contea di Montgomery, si tratta di un sedicenne di Rockville e un diciassettenne di Washington DC entrambi arrestati e portati presso il dipartimento centrale. Chissà che, una volta rilasciati, i due non decidano di imparare a guidare con il cambio manuale.

Non è comunque la prima volta che vi riportiamo di ladri maldestri. Negli scorsi giorni vi avevamo raccontato la notizia di due ladri in fuga su una Tesla ma che si erano dimenticati di ricaricarla. Come dimenticarsi poi dei due ladri di Bari che hanno rubato un SUV Mercedes spingendolo con una Golf.