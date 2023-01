Rubano una Mercedes GLE Coupé spingendola con una Golf: il furto virale a Bari

E' divenuto virale in poche ore il video del furto di un SUV Mercedes GLE Coupé, avvenuto nella giornata di oggi in provincia di Bari, precisamente sul lungomare di Santo Spirito. Nelle immagini che trovate su questa pagina si vede una Golf nera mentre spinge appunto lo Sport Utility Vehicle tedesco, per un'azione alquanto goffa e insensata.

Dopo il caso del ladro 24enne che rubava le auto con un jammer, ecco un'altra spiacevole vicenda che ci giunge dall'Italia, questa volta dalla splendida Puglia. Non vi è certezza ovviamente che si tratti di un furto ma la Mercedes GLE Coupé ha il finestrino rotto sul lato del guidatore, e secondo la ricostruzione effettuata da BariToday, un ladro si sarebbe intrufolato al suo interno.

A quel punto, ipotizziamo noi, deve aver tolto il freno a mano e la marcia, mettendo in folle. Dopo di che un complice su una Volkswagen Golf di colore nera (risultata anch'essa rubata), si è avvicinato da dietro e spingendola l'ha portata via dal luogo del furto. Una scena assurda visto che il tutto è avvenuto alla luce del sole, con i due ladri noncuranti dei passanti, che guardano attoniti la scena che gli si para dinanzi, ne tanto meno del traffico cittadino e del bus di linea che gli si piazza dietro.

Nel corso del video si vede il SUV Mercedes procedere più volte in maniera goffa, sbandando spesso e volentieri, e il filmato, girato da due ragazzi con uno smartphone, si conclude quando la Mercedes e la Golf giungono nei pressi di un parcheggio. Dopo aver testimoniato la rapina con tanto di spinta, i due “camera men” hanno evidentemente avvertito le forze dell'ordine, con i carabinieri che hanno recuperato l'auto dopo poco tempo, arrestando i due ladri.

Secondo quanto riferisce Telebari, il furto di auto è una prassi purtroppo molto comune sul lungomare di Bari: i ladri si impossessano delle vetture per poi rivenderle ai tagliatori per circa 600 euro. Le auto a quel punto vengono completamente smembrate e vendute a pezzi sul mercato.



Una vicenda molto spiacevole seppur conclusasi con un lieto fine, visto che il SUV Mercedes sarà stato restituito al proprietario completamente graffiato sul posteriore. Qualora dovessero rubarvi una vettura è sempre bene sapere come difendersi dai furti d'auto per provare a rientrare il prima possibile in possesso del bene di vostra proprietà.