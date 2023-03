Rubano una Lamborghini rarissima poi l'abbandonano: la storia incredibile di Y3low

Decisamente curiosa la vicenda di una rarissima Lamborghini, una Diablo 6.0 VT, prodotta in edizione limitata, e una dei soli 13 esemplari realizzati con la guida sulla destra: la supercar di Sant'Agata Bolognese era stata rubata, e di lei si sono perse le tracce per quasi tre anni.

E' stata ritrovata in un capannone abbandonato situato ad Avon and Somerset, cittadina della Gran Bretagna, e alla Lamborghini mancavano diversi elementi come le portiere e i fari; presente in bella mostra invece la targa Y3low che ha permesso agli inquirenti di risalire al proprietario, ormai rassegnato all'idea di non ritrovare più la sua fuoriserie.

Una vicenda che ha inizio di fatto nel 2020, tre anni fa, in occasione dello scoppio della pandemia di covid. Alistair McKillop, il proprietario della Lambo, aveva stipulato un accordo affinchè la sua vettura venisse custodita assieme ad altre supercar da un collezionista di auto di lusso.

Peccato però che ad agosto 2020 gli sia arrivata un'email da parte della motorizzazione britannica, la DVLA, attraverso cui gli veniva comunicato che si stava cercando di immatricolare la sua auto con un altro nome: in quell'occasione Alistair McKillop ha scoperto che la sua Lamborghini era stata rubata.

Il proprietario ha quindi denunciato il furto e nel contempo ha raccontato la sua vicenda sui social, una storia che ha avuto una forte eco e che ha permesso il lieto fine. Ad un certo punto è infatti giunta la segnalazione della Lamborghini Diablo 6.0 VT in un magazzino di Londra dove vi erano altri veicoli rubati in attesa di essere spediti fuori dal Regno Unito.

A confermare che quella Lambo fosse proprio quella di Alistair McKillop la targa inconfondibile "Y3low". Come detto sopra, la supercar è stata rinvenuta un po' ammaccata, con dei pezzi mancanti, ma in ogni caso è già un miracolo averla ritrovata.

"Credo che le persone – ha raccontato il proprietario della Lamborghini - che hanno preso e poi abbandonato l'auto non avessero idea di cosa fare e di cosa avessero tra le mani. I pezzi mancanti sicuramente saranno immagazzinati da qualche parte e noi dobbiamo trovarli. Il nostro obiettivo principale è ricostruire questa vettura e far tornare la Y3LOW a brillare, ruggire e sfrecciare di nuovo. Fortunatamente il motore V12 e gli interni erano ancora nell'auto, è un buon punto di partenza".

Spesso e volentieri sulle nostre pagine vi abbiamo raccontato di furti d'auto decisamente particolari come recentemente quello dei ladri in fuga con una Tesla Model X dimenticandosi però di ricaricarla. Ma sapete quali sono le auto più rubate in Italia? La Campania è la regione più a rischio.