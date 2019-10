Rubano un gabinetto d'oro fuggendo su una Golf R: l'opera vale 6 milioni di dollari

Ciò che state per leggere potrebbe sembrare il soggetto di un film di Hollywood, in realtà è una storia vera: le autorità britanniche stanno cercando una Volkswagen Golf R utilizzata per rubare un gabinetto d'oro 18k dal Blenheim Palace in Oxfordshire.

Alcuni fra voi lo avranno sicuramente già capito, stiamo parlando di un'opera d'arte realizzata da Maurizio Cattelan, un gabinetto tutto d'oro pesante ben 103 kg chiamato ironicamente "America", parte di una mostra attualmente allestita presso il Blenheim Palace. Valore stimato 6 milioni di dollari, motivo per cui il dispiegamento di forze di sicurezza attorno all'opera doveva essere corposo, qualcosa invece è andato storto.

Secondo il racconto della polizia di Thames Valley, una banda di tre ladri avrebbe fatto irruzione nel palazzo attorno alle 4:50 del mattino del 14 settembre scorso, avrebbe poi sradicato l'opera per caricarla su una Golf R di colore blu metallizzato, la vettura con la quale sono ovviamente scappati.

Le autorità avrebbero già arrestato due uomini sospettati di essere legati al furto e un'auto utilizzata durante il colpo, la Golf in questione, l'opera d'arte e i tre esecutori materiali sarebbero però ancora dispersi. Le immagini di sicurezza hanno registrato perfettamente la targa dell'auto ma risulta impossibile rintracciarla, motivo per cui la polizia ha chiesto ai media di diffondere la notizia e ai cittadini di riportare qualsiasi informazione che possa risolvere il caso. Degno davvero di Lupin III, oseremmo dire, il tutto mentre aspettiamo con ansia il debutto della nuova Volkswagen Golf 8...