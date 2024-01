Rubano i fari da una Porsche Taycan: l'auto aperta come una scatoletta

Lasciare un’auto parcheggiata in strada, soprattutto se di valore, è diventato parecchio rischioso in diverse città del mondo. I ladri sono sempre più abili nel portare via parti selezionate come i cerchi, le batterie dei modelli ibridi, i sistemi di infotainment... Oggi dobbiamo aggiungere alla lista i fari LED Matrix, portati via a una Porsche.

Nello specifico parliamo di una Porsche Taycan Cross Turismo, elettrica che abbiamo guidato in offroad in Francia al debutto, alla quale sono stati asportati (è proprio il termine adatto) i suoi costosi fari. Le immagini sono davvero suggestive: è come se i ladri avessero aperto il frontale della vettura con un gigante apriscatole, con una precisione chirurgica da fare spavento.

Si tratta chiaramente di un furto messo in piedi da professionisti che hanno colpito con estrema sicurezza, anche i fari dunque - sempre più costosi e performanti su auto di alto livello, i fari LED Matrix di Audi proiettano addirittura immagini - entrano di diritto nella lista dei prodotti a rischio. Il colpo è avvenuto in Europa, nello specifico a Düsseldorf, in Germania, con un utente di Reddit (No_Supermarket9751) che ha prima pubblicato l’immagine sulla piattaforma social, poi ha raccontato il tutto a Motor1.com.

A seconda del modello di Taycan scelto, un danno simile potrebbe costare dai 2.800 ai 3.600 dollari (3.300 euro) solo per la manodopera, poi bisogna aggiungere da 373 a 889 dollari (816 euro) per i moduli di controllo, 325 dollari per i motori elettrici di ogni faro, altri 652 dollari per il parafango più la riverniciatura e altro. Insomma, anche se potrebbe non sembrare, è un furto che fa moltissimi danni.