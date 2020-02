Rubano un Chevy Silverado e lo abbandonano in condizioni da non credere: il video

In Texas negli ultimi tempi è in atto una caccia al pick-up. Sono numerosi infatti i casi di Chevrolet Silverado rubati, smembrati e separati dal loro sistema di tracciamento in pochi minuti, rendendoli impossibile da ritrovare. Ed è proprio quanto accaduto quest'oggi.

Nell'area di Dallas i giornali locali hanno avuto modo di parlare con svariati e sventurati possessori di pick-up, i quali hanno esposto casi estremamente simili tra loro. Un evento però ha superato gli altri, poiché è stato appena ritrovato un Silverado abbandonato in strada in condizioni assurde: senza ruote e meccanica, con interni smontati e fondo rimosso.

Potete voi stessi verificare l'accaduto dal video che troverete in fondo alla pagina, e postato sui social dalla NBC5. La reporter della stazione televisiva, Katy Blakey, ha spiegato che il pick-up è stato originariamente rubato nella zona intorno a Southlake. I criminali restano purtroppo non identificati, ma la loro abilità e velocità nel mettere in atto simili misfatti diventa fonte di preoccupazione sempre maggiore nell'area. Difatti è stata trovata lo stesso giorno, e a pochi chilometri di distanza, un altro veicolo Chevrolet rubato e versante in condizioni non dissimili da quelle che avete visto.

In genere i ladri di auto mirano a componenti di valore come i convertitori catalitici contenenti soddisfacenti quantità di palladio (non sempre con buoni risultati), oppure alle sponde dei pick-up che a quanto pare possono fruttare parecchi soldi se ceduti ai giusti acquirenti. In ogni caso dobbiamo ammettere che lo stato nel quale è stato ritrovato il Silverado è quasi unico, in quanto sono stati sottratti tutti i componenti possibili del mezzo.

Molto più avventato un uomo dell'Oregon, che si è appropriato di una Acura Integra e ha costretto all'inseguimento le forze dell'ordine. Per sua sfortuna si è ribaltato ad alta velocità a causa delle strisce chiodate posizionate sulla strada.