Gli rubano la Camaro del '69 e alla fine la ritrova dopo 17 anni

Scoprire che la propria auto è stata rubata deve rappresentare una delle sensazioni peggiori in assoluto ma, per un particolare scherzo del destino, il proprietario di una perduta Chevrolet Camaro del '69 si è ricongiunto con la sua vettura dopo ben 17 anni.

Secondo quanto riportato da The Free Lance-Star, la storica macchina gli sarebbe stata sottratta mentre era parcheggiata nella sua officina meccanica nel corso del 2003. Purtroppo pare che i ladri l'avessero adocchiata già da un po', in quanto il motore fu prontamente separato dal resto del veicolo e quest'ultimo venne trasportato su un auto rimorchio.

A ogni modo, tralasciando le metodologie del crimine, lo sfortunato automobilista non gettò mai definitivamente la spugna con la speranza di ritrovare la Camaro, ma è chiaro che con l'avanzare del tempo le possibilità si affievolivano sempre di più.

Improvvisamente la fortuna girò dalla sua parte quando una sua conoscenza gli chiese una Camaro del 1968 e di dare un'occhiata in giro per un esemplare avvistato in un negozio non lontano dalla sua residenza. Quando vi si recò, il suo sguardo fu catturato da una ottima Camaro del '69.

Dopo aver posto qualche domanda sulla muscle car verniciata in verde gli fu detto che originariamente il suo colore era l'Hugger Orange, proprio come la sua vecchia Camaro. Insomma, a seguito di una lunga conversazione e dopo aver ricevuto delle risposte un po' strambe, l'inarrestabile cercatore capì di potersi essere realmente imbattuto nella sua piccola.

Il lieto fine arrivò quando scoprì che il numero di identificazione del veicolo combaciava con quello della vettura scomparsa, pertanto non restava altro da fare se non contattare la polizia, spiegare la storia e fornire tutti i dati necessari: la magnifica Camaro d'epoca è finalmente tornata a casa.

