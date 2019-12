Gli rubano l'auto ma Honda rifiuta di localizzarla poiché non iscritto al servizio

Grazie alla tecnologia odierna, rubare un’auto di nuova generazione è diventato davvero difficile. Non tanto per via dei sistemi keyless, che fra l’altro si possono bypassare facilmente, ma per i sistemi GPS che localizzano la vettura in qualsiasi momento. Honda offre un servizio simile a pagamento e lo ha scoperto a caro prezzo un utente canadese.

Il produttore giapponese offre come servizio accessorio HondaLink, che permette il tracciamento GPS dell’auto in qualsiasi condizione, capite bene che può dunque darci una grande mano in caso di furto. Furto accaduto a Layth Ablhd di Vaughan, Ontario, che si è svegliato la mattina del 4 dicembre scoprendo come la sua Honda Accord 2019 fosse stata rubata. Le telecamere di un vicino di casa hanno beccato tre sconosciuti impossessarsi dell’auto, al momento della denuncia inoltre la polizia ha detto all’automobilista di contattare Honda perché quasi certamente avrebbe avuto la possibilità di tracciare la vettura.

Contattata via Call Center, Honda ha confermato la possibilità di monitorare l’auto, avrebbe però declinato l’aiuto poiché l’utente non risultava iscritto a HondaLink per l’appunto. Anche la polizia ha parlato con l’operatore del Call Center, che ha richiesto un “mandato” per rilasciare la posizione del veicolo. Questo ha diciamo costretto l’utente a sottoscrivere il servizio da 112 dollari offerto da Honda, una volta attivato l’abbonamento però il segnale era già perduto.

La storia sta ovviamente sollevando dubbi e polemiche, ad esempio: è giusto che un servizio simile vada pagato? O che un produttore si rifiuti di diffondere la posizione in caso di furto? Del resto con un mandato la polizia sarebbe riuscita comunque a ottenere la posizione… il problema è che in questi casi è necessario essere veloci, localizzare il veicolo nel più breve tempo possibile prima che il segnale vada perduto. Layth Ablhd ha inoltre detto di non essere stato avvisato al momento dell’acquisto dell’auto, altrimenti probabilmente avrebbe acquistato l'abbonamento dall’inizio… che ne pensate di questa vicenda?