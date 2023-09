Rubano 7 auto su 11 a un rivenditore aperto da una settimana: ora è a rischio fallimento

Negli USA sono sempre più inflazionati i furti ai rivenditori d’auto. Appena qualche giorno fa abbiamo parlato di un ladro capace di rubare 7 auto dal parcheggio di un dealer di veicoli usati, oggi torniamo sull’argomento per una storia simile avvenuta a Philadelphia.

Stiamo per raccontarvi la sfortunata vicenda della City Motors di Philadelphia: inaugurato appena una settimana fa, il rivenditore ha già subito un clamoroso furto che ha portato via dal suo parcheggio praticamente quasi tutte le auto disponibili in pronta consegna. Il ladro (o i ladri) è entrato negli uffici della City Motors nella notte di martedì 26 settembre 2023, ha trovato 7 delle 11 chiavi disponibili presso il concessionario e ha portato via tutte le relative auto prima che i proprietari del negozio potessero intervenire. Subito allertata, la polizia locale si è ovviamente messa sulle tracce dei malviventi e al momento in cui scriviamo 3 auto su 7 sono già state rintracciate.

I proprietari della City Motors hanno raccontato che le scarse misure di sicurezza (non c’era nessuna telecamera pronta a riprendere i ladri) erano dovute alla fresca apertura, avvenuta da appena una settimana lo ricordiamo. Tutte le vetture inoltre non erano assicurate contro il furto, il co-owner Nathan Kriegler ha così confessato alla stampa che nel caso in cui non dovessero recuperare le vetture il futuro del rivenditore sarebbe già parecchio in bilico.