Ruba una Volkswagen con dentro un iPhone: localizzato con iCloud e arrestato

Un ladro di 27 anni ha appena avuto una seria lezione su come funziona la tecnologia odierna degli smartphone, che possono essere localizzati in tempo reale. Un furto d’auto è finito parecchio male (per il ladro) a Jacksonville, in Florida.

Nei giorni scorsi una donna ha chiamato il 911 (il numero del pronto intervento negli USA) per denunciare il furto della sua Volkswagen Taos. All’interno del veicolo vi era anche il portafogli della donna e il suo iPhone, con la funzione “Trova il mio iPhone” attivata. Per chi non lo sapesse (è dal 2019 che si ritrovano auto grazie a Trova il mio iPhone), esattamente come il ladro che si è impossessato della vettura ignorando la presenza dello smartphone di Apple, i nuovi iPhone (così come alcuni telefoni Android e gli Apple AirTag) permettono di essere individuati in tempo reale dal proprietario grazie ai servizi di iCloud. Nel caso di iPhone, che può connettersi a internet, la localizzazione in tempo reale è alquanto precisa e funziona anche senza avere altri dispositivi della mela attorno (tre trucchi per mantenere la sicurezza al massimo su iPhone); da tempo, inoltre, iPhone dialoga con altri dispositivi anche se viene spento o se la sua batteria si esaurisce, in questo caso però la localizzazione è meno precisa. Questo stesso sistema, possibile grazie alla Rete Dov’è di Apple, permette agli AirTag di essere individuati pur non avendo una connessione cellulare.

Spesso e volentieri, però, i ladri d’auto (almeno quelli più sprovveduti...) non sono a conoscenza di questi sistemi, come ad esempio il protagonista della storia di oggi. L’uomo che ha rubato la Volkswagen Taos a Jacksonville non ha dato importanza alla presenza del telefono della proprietaria nell’abitacolo, grazie a questo però la polizia è riuscita a rintracciare la vettura e fermare il malvivente. L’auto, il portafogli e il telefono sono stati riconsegnati in perfetto stato alla proprietaria, chissà che la donna non abbia poi ringraziato personalmente Apple per l’aiuto... Nel frattempo l’uomo tratto in arresto è stato accusato di furto d’auto con arma da fuoco, rischia insomma di finire in carcere per qualche anno.

