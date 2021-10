Ruba un trattore e assalta un negozio: la polizia è costretta a un assurdo inseguimento

Non molte ore fa la polizia australiana si è vista costretta ad attuare un inseguimento a dir poco assurdo (ai livelli di questa fuga con incidenti immortalata da un elicottero). Un uomo di 41 anni aveva infatti utilizzato un trattore da trasporto per rubare un paio di moto da cross presso un rivenditore in piena notte.

Attraverso il video in alto, caricato su YouTube dai ragazzi di CarScoops, abbiamo potuto dare un'occhiata alla dinamica dell'assalto al negozio. Il conducente dell'enorme veicolo ha impiegato la punta dell'appendice anteriore per buttare giù la vetrina ed entrare facilmente nell'edificio, in modo tale da poter legare le moto al trattore. Subito dopo è tornato sul grosso veicolo per fare retromarcia e portare vie di peso le moto da cross.



Arrivati a questo punto il montato ci porta ad osservare un frangente successivo al furto, in cui una volante insegue il fuggitivo. Quest'ultimo è stato beccato mentre tentava di caricare le moto sul vano di carico di un camion ma, una volta accortosi della volante, ha interrotto le operazioni e si è dato alla fuga sulle strade quasi del tutto libere dal traffico.



Ad un certo punto gli è venuta in mente l'ottima idea di lanciarsi al di fuori delle vie asfaltate per provare a seminare le forze dell'ordine, ma ha sopravvalutato la capacità del mezzo di superare percorsi estremamente impervi. Dopo qualche minuto il criminale ha virato sui binari, ma neppure così si è scrollato di dosso gli inseguitori. Alla fine dei conti non ha potuto nulla, ha dovuto quindi abbandonare il trattore e lasciare che la polizia lo fermasse.



Per fortuna pare che nessuno sia rimasto gravemente ferito nell'incidente, e la polizia del Queensland ha fatto sapere soltanto di gravi danneggiamenti relativi ad alcune recinzioni e ad una locomotiva. Adesso l'autore del folle gesto dovrà rispondere di numerose accuse, che includono il furto del trattore da trasporto, avvenuto poche ore prima dell'assalto al negozio.



