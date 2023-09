Ruba una Toyota davanti alla polizia e si schianta in un concessionario Lamborghini

Un uomo a Hollywood ha tentato di rubare una Toyota Crown bianca da una concessionaria. L'incidente è avvenuto alle 23:30 di giovedì 14 settembre. Le autorità hanno prontamente circondato l'edificio, l'uomo ha sfondato la vetrina per poi tentare la fuga e dirigendosi verso un'altra concessionaria.

Dopo aver rubato la Toyota, l'uomo è stato coinvolto in un inseguimento da parte della polizia che lo ha portato fino a Beverly Hills. Durante l'inseguimento, ha perso la gomma anteriore del lato conducente. Gli agenti hanno cercato di fermarlo utilizzando la manovra PIT tre volte, ma senza successo, per poi interrompere l'inseguimento via terra.

Arrivato ad una concessionaria Bentley/ Lamborghini, l'uomo ha abbandonato la Toyota rubata. Inizialmente, sembrava disposto a seguire i comandi della polizia, ma poi ha iniziato a lanciare sassi contro le pareti di vetro del concessionario. Una volta sfondato il vetro la polizia ha reagito colpendolo e lo ha arrestato.

Le autorità non hanno fornito i dettagli sulle accuse alle quali il 22enne alla guida dovrà rispondere, né hanno rilasciato altre informazioni personali su di lui. Tuttavia, hanno confermato che nessuno è rimasto ferito durante l'incidente, il che è un risultato positivo data la potenziale pericolosità della situazione.

Per fortuna neanche nell'incidente che a Napoli ha visto coinvolta una Lamborghini ha riportato gravi conseguenze al guidatore, che se la dovrebbe cavare con una prognosi di 30 giorni. Certo, non stiamo parlando di un furto aggravato e di un inseguimento, ma certamente la tentazione di lanciarsi a tutta velocità con una supercar può portare a esiti gravi sia per il conducente che per la persone in strada.

A proposito di autorità, anche la polizia italiana avrà le sue Tesla, si tratta di una Model X che verrà messa a disposizione della polizia. L'auto sarà, probabilmente in servizio presso l'A22 sull'autostrada del Brennero.