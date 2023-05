Ruba la Tesla Model X di Nick Kyrgios ma il tennista limita la velocità via app: arrestato

Nick Kyrgios, il talentoso tennista australiano, ha vissuto una bruttissima esperienza a Canberra: un ladro ha minacciato sua madre e ha poi portato via la sua Tesla Model X. Questa brutta storia però è finita in maniera lieta.

Secondo quanto raccontato dai media locali, nella mattinata dell'1 maggio 2023 un ladro ha fatto irruzione nella casa del tennista e ha minacciato la madre con una pistola. Subito dopo si è fatto consegnare le chiavi della Tesla Model X di Kyrgios - e sembrerebbe abbia persino chiesto come si guidasse...! A furto avvenuto la povera Norlalia Kygrios ha subito avvertito il figlio che ha allertato le forze dell'ordine e inserito un limite di velocità alla propria Tesla tramite l'applicazione per smartphone. Proprio grazie a questo lampo di genio la polizia sarebbe riuscita a fermare in breve tempo il ladro 32enne e ad arrestarlo - dopo circa 35 minuti dal furto.

Questa storia ci dà l'opportunità di ricordare che le Tesla sono sempre connesse a internet e possono essere comandate via smartphone: da telefono possiamo bloccare e sbloccare le portiere, inserire un limite di velocità, gestire la climatizzazione, controllare le telecamere di bordo e localizzare il veicolo tramite il GPS - più tante altre funzioni avanzate come richiamare l'auto all'interno di un parcheggio in un raggio di 60 metri (negli USA almeno, in Italia possiamo far entrare e uscire le Tesla dai parcheggi).