Ruba un parchimetro e lo carica in auto: l'incredibile video dal Foggiano

È davvero incredibile il video che arriva da Cerignola, in provincia di Foggia, dove un uomo per qualche strano motivo ha deciso di abbattere con la sua Fiat Bravo un parchimetro per sradicarlo e caricalo nel bagagliaio della vettura, per portarlo via.

Le immagini, riprese da un incredulo abitante della zona con il suo smartphone, sono diventate rapidamente virali sul web per finire agli occhi del Commissariato di Polizia di Stato della zona, che ha proceduto all’arresto del 32enne dopo averlo rintracciato grazie alle immagini. Secondo quanto emerso, all’interno del parchimetro (abbandonato poco dopo distante dal veicolo) l’uomo avrebbe trovato 127 euro.

Le ragioni del gesto non sono però note e non è chiaro se la persona in questione si volesse vendicare con il Comune per la scelta di imporre il parcheggio a pagamento nella zona oppure se ci fossero altri motivi.

Episodi di questo tipo non sono comuni ma non rappresentano nemmeno un unicum. Proprio qualche ora fa su queste pagine abbiamo pubblicato la notizia relativa all’automobilista sulla A4 che prima ha imboccato contromano l’autostrada e poi, dopo un inseguimento con la Polizia Stradale, ha generato un frontale con un’altra vettura prima di rubare un veicolo per fuggire a tutta velocità insieme alla sua compagna.