Ruba una Mazda e si incastra su una scalinata: ladro bloccato in auto dai corrimano

Immaginate di fare una passeggiata in centro città e trovare una vettura bloccata su una scalinata: è questa la scena che si è palesata davanti agli occhi di diversi cittadini di Madrid, che hanno trovato una vettura bloccata su Plaza Elíptica. Si è trattato di un furto finito male.

Secondo quanto riportato da EFE, un ladro di 36 anni ha rubato una Mazda da un vicino parcheggio di Plaza Elíptica dopo che il conducente ha dimenticato le chiavi all'interno. Un amico del proprietario ha provato a fermare il malintenzionato prima che questo potesse scappare con la vettura ma il tentativo è finito male.



È finito però ancora peggio il maldestro tentativo di furto: imboccata Plaza Elíptica, il ladro ha iniziato a circolare all'interno dell'interscambio della stazione, finendo bloccato su una scalinata dopo aver rotto diversi finestrini dell'auto. Volete sapere qual è stata la beffa delle beffe? Come potete vedere dalle immagini la vettura rubata è rimasta bloccata fra due corrimano che hanno impedito l'apertura delle portiere.



Il ladro è così rimasto incastrato all'interno del veicolo a tutto vantaggio delle forze dell'ordine - che lo hanno arrestato pochi minuti dopo. Controlli successivi hanno confermato come il ladro fosse positivo alla cocaina, il vero miracolo è che nessuno si sia fatto male in questa storia, finita con zero feriti. L'unico a finire in ospedale per accertamenti è stato lo stesso ladro.



