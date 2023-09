Ruba indisturbato 7 auto da un rivenditore: le telecamere registrano tutto

Quando si parla di furti d’auto, nessuno è purtroppo al sicuro (anche se le Tesla sembrano essere le più sicure), neppure i rivenditori che hanno installato telecamere di sicurezza ovunque. Guardate cos’ha fatto un singolo ladro in un rivenditore d’auto usate nel Maryland, negli USA.

Siamo a Temple Hills e le immagini registrate dalle telecamere sono inequivocabili: si vede chiaramente un malintenzionato entrare indisturbato negli uffici del rivenditore per mettersi alla ricerca delle chiavi delle auto. Senza particolare fretta, il ladro trova effettivamente dei telecomandi e subito dopo si mette a girare per il parcheggio alla ricerca delle auto giuste. In poco tempo ha portato via ben 7 vetture, senza che scattasse alcun allarme, senza che nessuno riuscisse a intervenire per tempo.

Non è chiaro se il ladro abbia avuto qualche complice o abbia fatto tutto da solo, di certo la sicurezza di questo rivenditore del Maryland è tutta da rivedere. Non è infatti la prima volta che questo rivenditore di auto usate viene preso di mira dai ladri, già quattro mesi fa si è verificato un furto e secondo il proprietario del Global Auto Outlet questo nuovo episodio è stato organizzato dagli stessi soggetti della volta precedente.

A metà 2022 un altro episodio ancora: in quella occasione i ladri avevano anche provato ad aprire una cassaforte con dentro 30.000 dollari in contanti e dozzine di chiavi. Parlando con la stampa, all’epoca il direttore del Global Auto Outlet disse che era il terzo tentativo di furto in quello stesso anno. Bisogna ammettere però che nonostante tutti questi furti, tentati o subiti che siano, non sembra che il rivenditore abbia fatto poi molto per evitare ulteriori danni: la sicurezza del negozio sembra ancora carente.

Tornando all’episodio appena avvenuto, la polizia sta attualmente indagando sul caso, per ora però sia il ladro sia le vetture sembrano svaniti nel nulla. Chi ha portato a segno il furto è stato sicuramente più in gamba di chi ha rubato una Mazda e si è incastrato su una scalinata, rimanendo inoltre bloccato dal corrimano...