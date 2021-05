Ruba due auto della polizia durante un inseguimento in stile GTA

Dagli USA arrivano spesso immagini di inseguimenti incredibili fra “guardie e ladri”, del resto sappiamo come i media locali siano sempre pronti a far volare elicotteri pur di non perdere neppure un momento chiave dell’azione. Arriviamo così al video di oggi.

Siamo in Florida e un uomo è stato arrestato dopo un intenso inseguimento - durante il quale ha rubato non una ma ben due auto della polizia. L’inseguimento è stato innescato lo scorso 6 maggio, quando il 33enne Xavier Javern Cummings si è messo alla guida di una vettura della polizia.

Speronato una prima volta, la sua vettura è finita contro gli alberi in un bosco a bordo strada, dalle immagini però si può vedere come l’uomo sia riuscito - incredibilmente - a raggiungere una seconda auto della polizia correndo a perdifiato, per poi ripartire indisturbato quasi come nulla fosse, senza che i poliziotti attorno riuscissero a bloccarlo.

Con la seconda vettura però la corsa è finita abbastanza velocemente: l’auto ha iniziato a emanare del fumo bianco e a rallentare, fino a fermarsi del tutto. Una volta accostatosi, l’uomo è stato accerchiato e tratto finalmente in arresto. Per la polizia locale però resterà una macchia indelebile l’essersi fatta soffiare un cruiser sotto al naso…