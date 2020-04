Ruba un computer ma viene filmato dalla Modalità Sentinella di Tesla

Subire un furto è qualcosa che può segnare e innervosire, la tecnologia però può venirci in aiuto. La Polizia della California ad esempio sta cercando un ladro filmato dalle telecamere di una Tesla e dalla Modalità Sentinella.

Se ancora non sapete cos'è la Modalità Sentinella (a tal proposito, ecco come Elon Musk ha aggiornato il visore della Modalità Sentinella), sappiate che è una funzione che registra con le 8 telecamere di bordo in fase di parcheggio, così da filmare ogni cosa succeda attorno al veicolo mentre il proprietario è lontano. Il video di oggi non è servito allo stesso proprietario della Tesla che ha girato le immagini bensì a un suo vicino: nella piccola clip lunga appena un minuto si vede chiaramente il volto di una persona che lascia la scena con una valigetta in mano, con all'interno un laptop.

Si vede chiaramente come l'uomo, che tenta maldestramente anche di coprirsi la testa con un cappuccio, provi ad aprire senza fortuna le portiere delle auto parcheggiate finché non si imbatte nella valigia. Il video è stato diffuso online proprio per aiutare la polizia a rintracciare il ladro, nella speranza che il laptop possa essere riconsegnato al legittimo proprietario. Come ribadito più volte, pensiamo che una modalità simile dovrebbe arrivare su tutte le auto di nuova generazione.