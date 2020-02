Ruba una Acura Integra, costringe gli agenti all'inseguimento ma si ribalta violentemente

Stando a quanto riportato tramite un post lasciato su Facebook dal proprietario di un'Acura Integra, e visibile in fondo alla pagina, la sua macchina modificata del 1995 è stata rubata su una pompa di benzina alle due di notte dello scorso Sabato.

Il malcapitato ha rivelato di aver speso circa 15.000 dollari per personalizzarla, migliorando tra l'altro il motore B18C1 originale, e rendendola veramente un osso duro da acchiappare. Possono ben dirlo i poliziotti che sono stati costretti ad inseguirla per "parecchie" ore. Si stima siano state circa 10 le ore necessarie a raggiungerla, quando a mezzogiorno è stata beccata a fare rifornimento presso un'altra stazione.

L'inseguimento è stato sospeso e poi ripreso almeno tre volte a causa della guida estremamente pericolosa adottata dal fuggitivo. Questo ha portato alla decisione degli agenti di disporre strisce chiodate sull'intera larghezza della carreggiata. Il furfante una volta incappato in questo escamotage, ha perso completamente il controllo ed è finito per colpire un pick-up e poi rovinare contro un terrapieno a bordo strada.

Non è ancora chiaro se l'uomo sia rimasto ferito o peggio, ma le foto dello schianto dimostrano che difficilmente possa essere uscito completamente illeso. Sfortunata ovviamente anche la Integra, che ribaltatasi sul proprio tetto ha mostrato alle fotocamere serissimi danni. Alcune parti potrebbero salvarsi, ma c'è un rischio elevato che possa esser rottamata.

I rumors affermano che il ladro di auto sia sotto la custodia dell'Oregon State Police, ma la sua identità non è ancora stata rivelata. A ogni modo invitiamo tutti i lettori a stare particolarmente attenti alla guida poiché come dimostrano situazioni casi di guida spericolata o distrazioni al volante, non si è mai sicuri al 100%.