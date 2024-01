RS5 Avant, la prima Ibrida Plug-in di Audi Sport avrà 440 cavalli

Avvistata per la prima volta su strada l'Audi RS5 Avant, ovvero la prima ibrida Plug-In di Audi Sport. Il modello sarà parte integrante della rivoluzione della gamma del marchio dei quattro anelli. Un passo in avanti verso "l'elettrificazione sportiva", una grande novità per gli appassionati.

Già, perché tornando indietro nel tempo, nello scorso mese di marzo Markus Duesmann (CEO di Audi) aveva dichiarato al giornale tedesco Bild l'intenzione di cambiare le denominazioni, o meglio ancora le numerazioni dei modelli del brand. In poche parole, già a partire nei prossimi mesi le auto termiche saranno identificate da numeri dispari, mentre quelle elettriche, e cioè quelle Full Electric, da numeri pari. Così, la berlina Audi A4 diventerà A5 (la nuova Audi A5 Station Wagon fotografata per la prima volta senza il camo); in un prossimo futuro ci sarà poi un ritorno in versione green (secondo quanto rivelato da Adrian Padeanu su Motor1).

Ma la grande novità Audi non riguarda tanto il futuro, quanto il presente. Infatti, nelle scorse ore il magazine motoristico britannico Autocar ha rivelato alcuni leaks della futura RS5 Avant su strada. È la prima volta, ci tiene a specificare il sito inglese, che questa "super station wagon con un restyling aggressivo" viene avvistata in fase di test. Dunque, si tratta di una SW che sicuramente porterà avanti l'obiettivo del brand tedesco, ma allo stesso tempo manterrà alcuni punti fermi del modello. Infatti, sotto il cofano ci sarà sempre il motore V6 da 2,9 litri; questo, però, verrà abbinato a un propulsore elettrico che sicuramente porterà ad aumentare l'erogazione "oltre i 444 CV e 443 Nm della versione odierna", come fa sapere Autocar.

Inoltre, rivela sempre il sito britannico, il modello A5 (così come l'RS5 Avant) nascerà sulla solita piattaforma MLB del Gruppo Volkswagen, la quale subirà alcuni interventi di modifica per garantire la possibilità di adottare la tecnologia Plug-in Hybrid, la stessa della SW di Audi Sport. La batteria sarà la stessa che attualmente alimenta l'A6 PHEV (da 14,4 kWh), che garantisce un'autonomia elettrica pari a circa 70 km (la nuova Audi A6 e-tron elettrica sarà fantastica: fino a 800 CV e un'autonomia da 700 km).