Una foto della prima moto elettrica di Royal Enfield è finita online

Royal Enfield, azienda inglese produttrice delle omonime motociclette, è pronta a entrare nel mondo elettrico. A conferma, la foto della due ruote green apparsa negli scorsi giorni in rete, che svela un progetto “segreto” dell'azienda britannica a zero emissioni.

Ovviamente quando si pensa a Royal Enfield la prima cosa che viene in mente sono le moto in stile classico, modelli sublimi nella meccanica e nel loro stile, ma l'azienda ha deciso di inseguire la tendenza del mercato, mettendo quindi in cantiere un progetto per una inedita due ruote elettrica. A scovare il progetto, pubblicando poi una primissima foto online, sono stati i colleghi di Autocar Professional.

La prima moto elettrica di Royal Enfield dovrebbe arrivare sul mercato solo fra tre anni, nel 2025, e attualmente il progetto è denominato con il nome "Elektrik01", denominazione che probabilmente sarà modificata in occasione della commercializzazione. Dopo la Matter Energy, moto elettrica con il cambio manuale, un'altra buona notizia quindi per tutti i centauri che vorrebbero assicurarsi nei prossimi mesi una due ruote a zero impatto ambientale. Lo scatto pubblicato si concentra sull'anteriore destro della moto, e osservandolo possiamo notare il serbatoio verniciato con un nero lucido nonché una cornice argento opaco che lo circonda.

Non è ben chiaro però se si tratti di un bagagliaio o di un airbox, anche perchè la Elektrik01 è ancora in una fase iniziale di sviluppo e solo nei prossimi tempi si avranno maggiori dettagli. Nello scatto incriminato fa bella mostra anche una forcella di tipo Girder con tubi saldati e fissata alle piastre superiori e inferiori con due coppie di bracci, realizzata in nero opaco. Si tratta di forcelle “old school”, rare da vedere nei modelli di moto attualmente in commercio, di conseguenza potrebbe trattarsi di una precisa scelta stilistica per fare in modo che l'elettrica di Royal Enfield non perda la sua identità di “classica”, strizzando nel contempo l'occhio all'ambiente e alla modernità.

Infine, dall'immagine possiamo notare un singolo faro rotondo, anch'esso di colore nero opaco, e una ruota anteriore in lega nera montante una gomma Avon. Sicuramente una piacevole notizia per i motociclisti del nostro Paese, tenendo conto che la Royal Enfield Meteor 350 è nella top 10 delle moto più vendute in Italia.