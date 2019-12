Rovescia una bisarca con sopra due nuove Ford Mustang Shelby GT500 in consegna

Immaginate di essere i nuovi proprietari di una splendida Ford Mustang Shelby GT500 2019, una vettura magnifica che attendete solo di ritirare presso il concessionario. Appena qualche ora prima dell’appuntamento però qualcuno vi telefona per dirvi che l’auto ha avuto un “piccolo” incidente...

È ciò che è successo a due sfortunati neo-proprietari della succitata auto, con le loro vetture che hanno subito un incidente in fase di trasporto. Come si può vedere dalle immagini diffuse online da Fox 2 Detroit, si possono vedere due nuove Mustang rovesciate a bordo di una bisarca, trainato da un potente Ford F-350. L’incidente è avvenuto lungo una rampa dell’autostrada I-75 attorno a Detroit, chi ha legato le due vetture ha certamente fatto un lavoro egregio, visto che non si sono spostate di una virgola, non sono però mancati i danni.

La Mustang argentata ha urtato frontalmente con il pick-up Ford, la variante Lime ha invece graffi su tutta la fiancata destra, la loro consegna ai relativi proprietari dunque dovrà attendere ulteriormente. Per fortuna non si sono registrati feriti nello scontro, come ha riferito la stessa Ford: “Siamo a conoscenza dell’incidente che ha coinvolto due nuove Ford Mustang Shelby GT500 prossime alla consegna. Fortunatamente non abbiamo registrato feriti e non abbiamo altri dettagli da aggiungere al momento”. Come sia accaduto il sinistro non è chiaro, di certo parliamo di due vetture con prezzo di partenza da 74.000 dollari l’una (circa 66.000 euro), con motore V8 da 5.2 litri e 760 CV, che fa davvero male vedere di traverso su un fianco...