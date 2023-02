Questa roulotte è anche un mega power bank per auto elettriche da 75 kWh

Se il nostro smartphone è scarico e non abbiamo a disposizione una presa, il metodo più semplice per recuperare energia è collegare un power bank. Con le auto elettriche non è così semplice, qualcuno però ha creato una piccola roulotte con batteria incorporata.

La compagnia americana Colorado Teardrops ha svelato al mondo la sua prima roulotte con batteria integrata, capace di trasformarsi in un grande power bank per auto elettriche. Si chiama The Boulder e all’interno della scocca nasconde una grande batteria da 75 kWh, pesa a vuoto 998 kg (non male se si considera che una normale roulotte premium senza batteria può superare i 650 kg) e può davvero salvarvi dai guai se fate spesso viaggi nella natura più selvaggia.

L’azienda che produce il The Boulder lo definisce “un Powerwall su ruote”, anche se - com’è facile immaginare - il suo costo non è proprio accessibile a tutti: viene infatti venduto a un prezzo di partenza di 67.000 dollari, poco meno di 63.000 euro al cambio, anche se è possibile aggiungere optional come un condizionatore d’aria da 2.000 W, un impianto di riscaldamento al propano, un serbatoio per l’acqua, con i quali è possibile superare i 70.000 dollari.

Avere una batteria da 75 kWh sempre dietro non è affatto male, del resto è sufficiente a ricaricare completamente diverse auto elettriche, Colorado Teardrops ha però altri modelli in arrivo, ancora più capienti. Pensiamo al The Golden con 125 kWh di energia e al The Denver con ben 200 kWh di energia supplementare.