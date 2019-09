Questa Roulotte di lusso ha lo sfarzo di uno Yacht

Si chiama Bowlus Road Chief Endless Highways ed è una delle roulotte più esclusive e lussuose sul mercato. Ora la Wave Bespoke Edition cambia ulteriormente il paradigma, con interni in legno lussuosi ispirati a quelli di uno Yacht. Le foto di questo hotel su quattro ruote.

Parliamo di una roulotte da 26 piedi (poco meno di 8 metri). Come detto, gli interni sono rifiniti con abbondanza di elementi e pannelli in legno pregiato — noce e betulla, soprattutto. La cabina poi prende nuovamente dal mondo delle imbarcazioni di lusso, grazie alle rifiniture in Main Sail White e Marina Del Rey Blue.

La tappezzeria, invece, è in materiale organico e vegano. Il Bowlus Road Chief Endless Highways è anche dotato di strumentazione meteorologica per avere informazioni aggiornate ed estremamente accurate sulle condizioni meteo che si incontreranno durante il viaggio.

Con l'acquisto del veicolo è perfino incluso uno speciale diario con cui tenere traccia dei ricordi delle proprie vacanze. L'inverter da 2.000 watt, assieme alle batterie al litio da 4 kilowatt, permettono di non rimanere mai senza i servizi di bordo anche quando si è in sosta. Non basta? Come optional si possono installare anche i pannelli solari sul tettuccio.

Il sistema tech può essere, poi, controllato anche da smartphone via Bluetooth, specie per quanto riguarda il monitoraggio dell'autonomia.

Come avrete intuito, il Bowlus Road Chief Endless Highways Wave Bespoke Edition è un caravan per pochi e il prezzo (di partenza) è fissato a 225,000$. Nella galleria trovate tutte le foto di questo yacht da autostrada.

