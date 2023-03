La roulotte del futuro ha pannelli solari e 80 kWh aggiuntivi per l'auto elettrica

Il futuro delle auto è sicuramente elettrico, questo però potrebbe portare diversi problemi con alcuni utilizzi, tantissime persone ad esempio sono solite trasportare grossi carichi, carrelli e addirittura roulotte, e notoriamente questi rimorchi distruggono l’autonomia. Non succederà però con i prodotti della Lightship RV.

L’azienda ha sviluppato una nuova roulotte futuristica appositamente per le auto elettriche che promette di non consumare in maniera drammatica la batteria del veicolo, o almeno di limitare i danni. Per farlo Lightship RV ha dotato il suo rimorchio di un design ultra aerodinamico, di una piccola centrale elettrica e di un pacco batteria da 80 kWh, che può ovviamente funzionare da Extender. Queste le caratteristiche chiave della Lightship L1, una roulotte davvero unica nel suo genere.

Stando ai dati dell’azienda, il Lightship L1 evita che il peso del rimorchio vada a compromettere in maniera drammatica l’autonomia: “Se la vostra auto elettrica può percorrere 480 km con rimorchio attaccato, con il Lightship L1 rimarranno sempre 480 km, nonostante il suo peso e le sue dimensioni”. Già, le dimensioni: il Lightship L1 è lungo 8,22 metri, largo 1,82 e alto 2,74 metri in Road Mode, mentre in Camp Mode arriviamo a 3 metri. Il suo peso, con tutti gli accessori inclusi, tocca i 3.400 kg, un bestione che renderebbe qualsiasi viaggio in elettrico un vero incubo. Si tratta in ogni caso di un peso compatibile con pick-up elettrici come il Rivian R1T o il Ford F-150 Lightning che abbiamo visto in anteprima. Il suo tetto inoltre è ricoperto di pannelli solari, una scelta smart che permette di avere 3 kW di energia direttamente dal sole, dunque in fase di viaggio e campeggio potete ricaricare la batteria di bordo.

Il Lightship L1 può ospitare da 4 a 6 persone, il suo prezzo però - come potete ben immaginare - non è adatto a tutte le tasche: si parte da 125.000 dollari (circa 118.000 euro al cambio) che diventano 118.400 (poco più di 112.000 euro) grazie agli incentivi americani.