Questa roulotte a forma di balena è il sogno dei viaggiatori

Sulle nostre pagine abbiamo spesso riportato camper, roulotte e motorhome di gran lusso, estremamente bizzarri o dal design particolarmente innovativo (ecco uno dei motorhome più grandi al mondo), per cui non possiamo tralasciare l'eccezionale lavoro svolto dal designer Hu Yong, che ha realizzato la Whale Trailer Cabin visibile nella galleria di immagini in calce.

Si tratta di una roulotte che sembra ispirarsi ad un capodoglio più nelle forme che nella verniciatura, decisamente "romanzata". Le dimensioni del rimorchio sono compatte, il peso è apparentemente esiguo e la struttura poggia su un solo asse. In effetti pare che un quad-bike di buon livello non debba avere alcun problema a trainarlo.

L'elemento che della Whale Trailer Cabin spicca di più è sicuramente la funzionalità delle parti mobili. Quando la roulette è in viaggio e tutti gli scompartimenti sono chiusi la forma è semplice e aerodinamica, ma nel momento in cui ci si accampa la struttura può essere schiusa raddoppiando lo spazio abitabile. Il tetto emerge di parecchi centimetri per dare spazio ad una persona in piedi e una parte della scocca si allunga posteriormente di un paio di metri. L'entrata laterale è facilmente accessibile, la cucina a scomparsa sicuramente utile e il look generale in tale configurazione sembra piuttosto piacevole.

Purtroppo al momento non abbiamo dettagli approfonditi su possibilità, accessori inclusi ed elementi opzionali, misurazioni dimensionali complete, peso e quant'altro. Per ora la Whale Trailer Cabin è ancora in fase di concept, e l'eccellente opera del cinese Hu Yong è ideata innanzitutto agli appassionati suoi connazionali. Ad oggi Hu Yong si è già portato a casa un prestigioso Premio Red Dot Design nonostante lo sviluppo non sia totalmente definito, e dal nostro canto speriamo che il successo che sta ricevendo in questi giorni porti ad una espansione commerciale verso il territorio europeo.



In ultimo, passando dalla compattezza e dalla usabilità all'esatto opposto di questi sostantivi, non possiamo che mostrarvi una delle roulotte più grandi al mondo: può contenere di tutto tra stanze da letto, televisori a scomparsa, sistema di aria condizionata e persino l'area bar.