Questa roulotte elettrica a energia solare può caricare la vostra EV in viaggio

Le mitiche roulotte sono obiettivamente considerate fuori moda, almeno in Europa, ora però Bowlus ha rilasciato un modello di nuova generazione capace di riaccendere il nostro interesse ormai sopito. Si chiama Volterra ed è una roulotte 100% elettrica, capace persino di ricaricare la vostra auto elettrica.

Secondo Bowlus, Volterra è la prima roulotte 100% elettrica del mercato, così come la prima a offrire un piano di cottura a induzione e internet satellitare ad alta velocità. Ad alimentare questa meraviglia di ultima generazione troviamo una batteria da ben 17 kWh che può persino essere connessa a un'auto elettrica per darle un po' di autonomia aggiuntiva durante il viaggio.

Bowlus calcola circa 100 km di autonomia aggiuntiva, che possono essere recuperati anche grazie all'energia solare: sul tetto infatti troviamo un sistema fotovoltaico da 420 W, pensato per ricaricare la batteria interna del Volterra in fase di viaggio e parcheggio. Certo questa meraviglia non costa affatto poco: Bowlus chiede 310.000 dollari di partenza, che equivalgono a circa 309.000 euro. Non ci aspettavamo molto meno, visto che tutti i prodotti Bowlus costano più della media e possono essere considerati oggetti "luxury". Le caratteristiche di questa super roulotte sono riuscite a farvi venire voglia di averne una?



