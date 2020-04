Sulla rotonda a tutta velocità e l'auto decolla: distrutta una Suzuki Swift

Quanti secondi ci vogliono per distruggere completamente un'auto? Pochi, pochissimi, potremmo quasi parlare di istanti, come dimostra un video con protagonista una Suzuki Swift.

L'emergenza legata al Coronavirus ha di certo svuotato le strade di moltissimi Paesi in tutto il mondo, qualcuno dunque ne ha approfittato per fare il furbo e schiacciare l'acceleratore più del solito. La polizia d'oltreoceano ha dovuto sequestrare 18 auto appena qualche giorno fa per gare illegali sulle autostrade, oggi invece vediamo una Suzuki Swift procedere a tutta velocità lungo una strada deserta, peccato però che a un certo punto anziché girare attorno a una rotonda la prenda in pieno, volando letteralmente.

Le telecamere di sicurezza poste sulla rotonda ci fanno vedere solo "la prima parte" dell'incidente, ovvero quella relativa "al decollo" violento dell'auto, le foto invece mostrano come si è ridotta la vettura dopo il ritorno al suolo - e della Swift è rimasto ben poco. L'incidente è avvenuto la domenica di Pasqua in Polonia, con il conducente 41enne che è stato trasportato al più vicino ospedale dopo che i vigili del fuoco hanno tagliato le lamiere del mezzo. Le autorità sospettano che l'uomo stesse guidando sotto l'effetto dell'alcol, al momento in cui scriviamo non conosciamo gli esiti degli esami del sangue.