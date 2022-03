Ma quale rotativo Wankel, questa Mazda RX-7 ha il motore 2 tempi di una motoslitta

Negli ultimi tempi è esploso il fenomeno delle restomod, e in particolare di quei progetti che prendono auto più datate e le trasformano in mezzi elettrici future-proof, come l’incredibile Honda S2000 motorizzata Tesla. L’engine swap esiste però da sempre, specie nella cultura motoristica giapponese, ma questa Mazda RX-7 è unica nel suo genere.

I motori più utilizzati su diverse auto del Sol Levante sono i 6 cilindri di derivazione Toyota Supra e Nissan Skyline, ma su questa Mazda RX-7 degli anni ’80 c’è qualcosa fuori dal comune. Questa vettura era dotata originariamente del leggendario motore Wankel, un propulsore senza cilindri che adotta invece dei rotori che ruotano su un eccentrico, e che garantisce altissimi regimi di rotazione e un suono da urlo. Per assurdo, si tratta di un motore molto amato dagli appassionati, ma allo stesso tempo detestato per la sua grande richiesta di manutenzione e per la scarsa affidabilità.

Per questo motivo il proprietario originale di questo esemplare aveva deciso di sostituirlo, ma invece di optare per un V8, un V6 o magari un 4 cilindri in linea Honda, ha scelto un propulsore da 800 cc 2 tempi prelevato da una motoslitta, costruito da Arctic Cat e capace di 145 CV, una potenza niente male e più che buona per permettere alla RX-7 di raggiungere i 100 km/h in 6 secondi, anche se la potenza alle ruote è ben inferiore, e si attesta attorno agli 80 CV.

il bicilindrico si collega alla trasmissione originale della vettura, ma utilizza una sola marcia, nella fattispecie la terza, considerata la migliore per utilizzare l’auto in tutte le situazioni di guida. Inoltre le dimensioni e il conseguente peso ridotto del nuovo propulsore hanno permesso di ottenere una ripartizione dei pesi quasi perfetta tra anteriore e posteriore.

Il nuovo motore ha l’avviamento a strappo, e rende l’auto molto più potente e veloce dell’originale, mentre a livello sonoro non fa rimpiangere il Wankel, grazie all’inimitabile urlo del 2 tempi che echeggia nell’aria.