Rosso Alfa Days: Alfa Romeo Stelvio e Giulia in promo fino al 30 settembre

Nelle concessionarie Alfa Romeo sono tornati i Rosso Alfa Days, che fino al 30 settembre permettono di avere Stelvio e Giulia da 299 euro al mese - con finanziamento, leasing o noleggio.

Il costo di 299 euro al mese si riferisce all'Alfa Romeo Stelvio con allestimento Sport-Tech e motore 2.2 da 160cv AT8, venduta a un prezzo promozionale di 41.400 euro (IPT e contributo PFU esclusi). Il pacchetto Liberamente Alfa si sviluppa in questo modo: richiede un anticipo di 10.900 euro e ha una durata complessiva di 37 mesi, con 36 rate mensili da 299 euro - a cui vanno aggiunti 3,50 euro ogni rata di spese incasso SEPA.

Alfa Romeo assicura anche il Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua di 23.850 euro. L'importo totale del Credito erogato è di 31.103 euro (inclusi servizio marchiatura 200 euro, Polizza Pneumatici Plus 87,49 euro, Spese istruttoria 300 + bolli 16 euro), gli interessi sono invece pari a 3.384 euro, per un totale dovuto di 34.625 euro, più spese di invio rendiconto cartaceo uguali a 3 euro per ogni anno. TAN fisso 3,99% (salvo arrotondamento rata), TAEG 5,03%.

C'è poi un chilometraggio totale incluso pari a 70.000 km, con un costo di superamento di 0,05/km. Più o meno situazione analoga con Alfa Romeo Giulia, che si può avere però con un anticipo di 12.065 euro e un Valore Garantito Futuro pari a 16.879 euro di Rata Finale Residua. Per maggiori informazioni recatevi nella concessionaria Alfa Romeo più vicina, ricordiamo che avete tempo fino al 30 settembre.