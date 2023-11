Rossa LM GT, l'hypercar russa con il nome che strizza l'occhio all'Italia

In Russia la società chiamata "Rossa" pare abbia l'ambizione di ritagliarsi un posto di privilegio nel mondo delle auto da corsa e delle supercar. Il fondatore, Roman Rusinovworld, un noto pilota russo con esperienza nelle gare di resistenza, ha guidato questo nuovo progetto tutto russo.

La Rossa LM GT Concept è stata introdotta come anteprima delle future varianti GT2 e GT3 destinate alle competizioni, ed è prevista anche una versione omologata per la guida su strada. La versione da corsa è prevista per il 2024, mentre quella stradale dovrebbe arrivare successivamente al 2026.

Il design della vettura è stato plasmato con il contribuito di professionisti provenienti dal marchio Marussia, con elementi aerodinamici distintivi e uno stile aggressivo. La versione finale sarà più grande rispetto al concept, incorporando miglioramenti progettuali. All'interno, l'abitacolo a due posti è orientato all'esperienza di guida sportiva, con un volante da corsa, touchscreen centrale e finiture in cuoio e fibra di carbonio.

Sebbene il sito ufficiale affermi che la Rossa LM GT Concept sia stata sviluppata "internamente", è probabile che alcuni componenti provengano da altre società. Costruita su un telaio monoscocca in fibra di carbonio, la vettura monta un motore V10 aspirato da 5,2 litri (ecco la prima auto completamente realizzata in Russia dopo le sanzioni).

La versione da corsa avrà un prezzo iniziale di circa 500.000 euro. I modelli successivi, tra cui l'auto da corsa GT3 e la supercar omologata per la strada, presumibilmente avranno prezzi più elevati che ancora non sono noti.

