Un giro in Lamborghini per San Valentino: costa quanto un mazzo di rose

San Valentino è alle porte e un sacco di coppie saranno alle ricerca del regalo più adatto alla propria dolce metà. Le rose rosse vanno per la maggiore, ma se cercate qualcosa di originale e indimenticabile, dal Regno Unito arriva un’idea niente male: allo stesso prezzo di una dozzina di rose, potreste godervi un giro in pista su una supercar.

È quanto proposto da TrackDays, che agli innamorati offre un pacchetto “Driving Experiences for Two”, che per la modica cifra di 70 sterline (circa 79 euro) vi mette alla guida di una Lamborghini per far battere il cuore al ritmo del V10 di Sant’Agata Bolognese (per chi non ama le supercar, ricordiamo le offerte San Valentino di Xiaomi con tanti monopattini elettrici in sconto).

Dan Jones, Operations Manager di TrackDays.co.uk, ha dichiarato: "Ogni anno, le coppie cercano di trovare un modo per rompere gli schemi e l'amore può essere espresso in molti altri modi oltre a qualche fiore e una scatola di cioccolatini. Con molti dei nostri pacchetti unici proposti ad un costo inferiore ad un mazzo di fiori - che saranno dimenticati nel giro di due settimane - quale modo migliore per divertirsi se non con un giro emozionante in una delle auto più famose d’Italia”.

E per le coppie che non si dividono mai e che amano condividere le esperienze, c’è anche il pacchetto "Double Supercar Drive for Two", che offre un giro in coppia con l'aggiunta di altre vetture tra cui scegliere, come la Lamborghini Gallardo, l’Aston Martin DB9 e la Ford Mustang GT (la prima Ford Mustang GT 2024 è stata venduta all’asta sfiorando il mezzo milione).