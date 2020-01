Rompe il vetro di una Tesla Model 3 "in mutande": beccato dalla Modalità Sentinella

Qual è il miglior modo per finire su YouTube e diventare protagonisti di un video virale? Probabilmente vandalizzare /rubare all'interno di una Tesla Model 3, che come sappiamo è un'auto dotata di Modalità Sentinella.

Noi lo sappiamo ma molti ladri là fuori ancora no a quanto pare, visto che continuano a essere immortalati in video che puntualmente finiscono negli uffici della Polizia prima, sui social network poi - o viceversa. Il video di oggi arriva da San Leandro in California, il proprietario dell'auto - che poi ha pubblicato il video - ha detto di aver parcheggiato per godersi una cena in tranquillità, al ritorno però il vetro posteriore della sua Tesla era stato rotto. A compiere il gesto un uomo che ha coperto per bene il suo volto ma non il suo fondoschiena, mettendosi in ridicolo sul web - a sua insaputa ovviamente - con i pantaloni per buona parte abbassati.

Non siamo qui però per discutere a proposito di alcune mode del momento: il video è interessante perché mostra due auto di colore bianco approcciarsi alla Tesla, una Toyota Prius e una Kia Optima - con la Prius che sembra una vettura "backup" per i ladri nella Kia. Le 8 telecamere della Model 3 sono riusciti a catturare perfettamente la targa della Optima, così il volto scoperto di una donna seduta sul sedile del passeggero, che non dovrebbe essere difficile identificare. Nonostante il vetro rotto, sembra che il malintenzionato non abbia trovato niente di particolare all'interno, resta comunque il danno all'auto e il tentativo di furto, elementi a cui dovrebbe pensare la polizia locale.