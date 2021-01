Rompe il vetro e ruba una borsa ma la Tesla registra tutto quanto

Alcuni ladri sono davvero “duri di comprendonio”, faticano a capire concetti semplici come ad esempio: “Fate attenzione a rubare ai proprietari Tesla, le auto californiane hanno 8 telecamere che registrano di continuo”. Si potrebbe pensare che ormai lo sappiano tutti e invece...

Le immagini che vi mostriamo oggi arrivano da Houston. Siamo all’interno di un parcheggio all’aperto di un centro commerciale e una Tesla parcheggiata ha ripreso chiaramente un uomo arrivare in berlina nera, scendere dalla vettura, dare una veloce occhiata all’interno dell’auto elettrica e rompere il vetro - dopo aver scorto una borsa all’interno del veicolo. L’azione è quasi istantanea, dura poche frazioni di secondo: l’uomo con una sorta di taglierino fa un foro nel finestrino, con un po’ di pressione lo fracassa del tutto e si tuffa all’interno dell’abitacolo per pescare il bottino.

Subito dopo torna a bordo della sua berlina scura, accelera e se ne va, con due uomini appena fuori il ristorante di fronte che capiscono subito come qualcosa non vada per il verso giusto. Purtroppo la Lincoln scusa utilizzata per il colpo aveva una targa provvisoria, un mezzuccio che i ladri della zona utilizzano spesso per coprire le loro malefatte, il ladro però non ha coperto il suo volto in nessun modo e le immagini del colpo stanno facendo il giro del mondo dopo esser state diffuse su Twitter. La caccia non durerà a lungo...