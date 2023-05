Rompe motore della GR86 mentre è in pista, Toyota si rifiuta di pagare il danno: giusto?

E' balzata alla nostra attenzione la vicenda con protagonista il proprietario di una fiammante Toyota GR86, la gemella della Subaru BRZ, che ha guidato la sua vettura in pista, fino a che non ha fuso il motore: ha in seguito scoperto che Toyota non gli avrebbe coperto il danno.

La piccola coupé nipponica è senza dubbio un'auto grintosa e cattivella, così come dimostrato dalla drag race fra la stessa Toyota GR86 e la leggendaria Supra. Una due posti nata per la pista, e lo si capisce chiaramente dal circuit pack messo a disposizione per la Toyota GR86, anche se solo per la Spagna.

Anche per queste ragioni, come del resto recita il claim dell'azienda "Provata in pista. Pronto per la strada”, il proprietario di una GR86 del 2022 ha deciso di andare a divertirsi un po' su un circuito, per tirare la sua sportiva.

Si è così recato la scorsa domenica presso il Palmer Motorsports Park, nel Massachusetts, Stati Uniti, ma mentre stava testando un po' la vettura, senza spingerla al limite (così come si può chiaramente notare dal video che trovate qui sopra), la GR86 ha iniziato a fare degli strani rumori dal vano motore.

Il guidatore ha deciso di proseguire la marcia per un altro minuto fino a che il motore non ha iniziato ad emettere dell'inquietante fumo bianco, per poi fermarsi definitivamente. Secondo quanto fatto sapere dal proprietario la GR86 aveva circa 30mila km, il motore era assolutamente originale e l'olio 5W30 era stato cambiato il giorno prima.

"Inizialmente pensavo che un rivestimento del parafango o qualcosa del genere si fosse allentato e stesse urtando contro il pneumatico – ha raccontato Luke, il nome dello sfortunato guidatore, a The Drive - dato che indossavo il casco, non mi aspettavo davvero un guasto al motore durante il riscaldamento. Alla fine è diventato molto rumoroso e ho accostato come mostrato".

Dopo che l'auto è stata portata presso l'Acton Toyota di Littleton per l'ispezione, è emerso che la vettura avesse un buco nella parte superiore del blocco motore, ma per sfortuna del proprietario il concessionario ha fatto sapere che la garanzia non avrebbe coperto la riparazione in quanto l'auto è stata utilizzata in pista.

Luke non si è dato per vinto ed ha provato a contattare direttamente Toyota ma la replica è stata pressoché identica: "Mi hanno risposto dicendo che il concessionario ha ragione e non riceverò alcuna copertura di garanzia. Ho quindo chiesto il perchè e hanno affermato qualcosa sulla 'natura in cui il veicolo è stato utilizzato'”.

Alla fine il danno è stato valutato in circa 12mila euro: se non troverà alcun accordo Luke dovrà sborsali di tasca propria. Ricordiamo che la Toyota GR86 sta di listino in Italia a 33mila euro. Lungi da noi giudicare l'atteggiamento di Luke o di Toyota, quindi vi rimbalziamo la patata bollente: secondo voi chi ha ragione?