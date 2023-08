Rompe la sua Hyundai a idrogeno e scopre che il costo del danno è di 100.000 euro

Curioso il caso riportato dai tedeschi di Auto Bild, riguardante uno sfortunato automobilista proprietario di un'auto a idrogeno, precisamente una Hyundai ix 35, che dopo essere andato dal meccanico per un problema, ha ricevuto un conto salatissimo.

Dopo sette anni senza alcun inconveniente con 84mila km macinati, il SUV coreano è stato costretto ad andare in officina, ma il preventivo di spesa è stato choc: più di centomila euro, per l'esattezza 103.764,17.

La ix 35 è una delle prime vetture di serie a idrogeno, tecnologia in cui crede moltissimo Toyota, e il suo componente più importante è la cella a combustibile. Di fatto al suo interno l'idrogeno viene combinato con l'ossigeno dell'aria, creando acqua ed elettricità che azionano il motore elettrico.

"L'auto ha un'accelerazione rapida, ed è silenziosa, inoltre percorre dai dai 450 ai 500 chilometri: super adatta per l'uso quotidiano", racconta il proprietario, il signor Westberg, imprenditore di Bad Homburg, in Assia, aggiungendo che "Esistono soluzioni migliori rispetto al motore a combustione interna".

L'automobilista ha acquistato la Hyundai nel 2015: "Prima avevo una Toyota Prius plug-in, ma la sua autonomia elettrica era troppo ridotta". Peccato però che ora come ora il suo SUV coreano non abbia di fatto più autonomia, essendo morto. Auto Bild ha contattato Hyundai che ha spiegato che “Una simile riparazione non ha senso dal punto di vista economico”, visto appunto il costo esagerato, sottolineando comunque come il modello di vettura sia alquanto raro, costruito tra l'altro in poche unità.

“L'ix35 è un pioniere nella tecnologia delle celle a combustibile", precisa il produttore “Le quantità erano molto lontane da quelle delle unità classiche, il che ha fatto salire il prezzo". Di fatto non esistono più componenti di ricambio per le celle a combustibile montate sulla ix 35 in quanto la tecnologia è stata soppiantata.

Hyundai ha quindi fatto sapere di voler verificare "se esiste un'alternativa accomodante" per il signor Westberg. Questo tipo di tecnologia non sembra aver ancora fatto presa sugli automobilisti e nel 2022 la vendita di auto a idrogeno è letteralmente crollata.