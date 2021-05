Romba al casello con l'Audi RS4, i Carabinieri lo fermano e trovano di 1 kg di cocaina

Mettersi al volante di un'auto sportiva per godere della sua ripresa può essere sicuramente un'operazione piacevole se la sia attua nei limiti imposti dal buon senso e nel rispetto del codice della strada.

Molto meno piacevole e decisamente meno saggio è accelerare a più non posso mentre all'interno dell'abitacolo è presente una sostanziale quantità di sostanze stupefacenti. Se credete che i criminali agiscano sempre con circospezione attuando tutte le strategie possibili per dissimulare le loro malefatte, forse dovreste ricredervi.

Quanto accaduto non molte ore fa nei pressi di Sarzana rappresenta infatti una situazione paradossale. Un giovane uomo di Como ha deciso di lanciare a tutta birra la propria Audi RS4 generando un rombo piuttosto potente. Il gesto ha immediatamente attirato l'attenzione dei Carabinieri di Sarzana, i quali hanno deciso di fermare l'individuo per porgli qualche domanda.

Non appena il conducente ha abbassato il finestrino, gli agenti si sono subito accorti di un forte nervosismo da parte sua, cosa che li ha portati ad incrementare i propri sospetti e a scortare il ragazzo al posto di comando più vicino.

Una volta giunti a destinazione è partita una perquisizione a tappeto della berlina sportiva tedesca, nella quale è stato trovato 1 chilogrammo di cocaina di altissima qualità. In base alle informazioni condivise dai Carabinieri, il malloppo potrebbe tranquillamente superare il valore di 300.000 euro e, ovviamente, il ragazzo è stato ammanettato in attesa di ulteriori accertamenti e conseguenti sviluppi.

