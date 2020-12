Romain Grosjean salvo per miracolo: l'incidente spiegato da Luca Salvadori

Domenica 29 novembre si è corso il Gran Premio del Bahrain di Formula 1, una gara che sulla carta doveva essere più che tranquilla e che invece ci ha fatto battere il cuore per via dello spaventoso incidente di Romain Grosjean, pilota del team Haas. Della dinamica ha parlato Luca Salvadori sul suo canale YouTube.

Non è la prima volta che il pilota SBK, che corre con il Berclaz Racing Team a bordo di una BMW S 1000 RR, produce per YouTube un video “tecnico”, in cui spiega per filo e per segno la dinamica di un determinato incidente - che sia a due o a quattro ruote poco importa.

Ciò che è avvenuto in Bahrain inoltre ha davvero tenuto col fiato sospeso gli appassionati di tutto il mondo, che da casa hanno visto la monoposto di Grosjean disintegrarsi contro un guard rail.

Dell’impatto abbiamo già parlato in uno speciale dedicato al Sistema Halo, che ha di sicuro contribuito a salvare la vita al pilota, com’è facile immagine però non è stato l’unico fattore a scrivere il lieto fine della storia. Con Luca Salvadori cerchiamo di capire com’è stato possibile arrivare a quell’incidente e come Romain Grosjean sia sopravvissuto dopo uno schianto a oltre 220 km/h.