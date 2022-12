Romain Grosjean firma con Lamborghini Squadra Corse: correrà con la LMDh nel 2024

Romain Grosjean ha corso ben dieci stagioni in Formula 1, ma dal 2021 era passato alla IndyCar Series col team Dale Coyne Racing, ma per gli anni a venire i piani del pilota cambieranno radicalmente: Grosjean ha infatti firmato un contratto da pilota ufficiale con Lamborghini Squadra Corse.

L’avventura con la casa di Sant’Agata Bolognese inizierà nel team italiano Iron Lynx, quando si metterà alla guida della Lamborghini Huracan GT3 EVO2 in occasione della 24 ore di Daytona che si terrà a gennaio 2023, completando quindi l’equipaggio che vedrà la presenza degli altri due piloti veterani, ovvero Andrea Caldarelli e Mirko Bortolotti (scoprite i segreti della nuova Lamborghini Huracan GT3 EVO2).

Nel corso del 2023 però si occuperà anche dello sviluppo della nuova Lamborghini LMDh (Le Mans Daytona hybrid), con cui correrà poi nel 2024 partecipando al FIA World Endurance Championship (WEC) e all’IMSA WeatherTech Sports Car Championship.

Queste le parole del pilota ai microfoni di motorsport.com: “Per me è incredibile rappresentare la Lamborghini, soprattutto ora che l'endurance sta diventando una categoria con così tanti costruttori. La trattativa che mi ha portato a firmare con Lamborghini è stata molto rapida: una telefonata con Giorgio Sanna [Head of Lamborghini Squadra Corse], due o tre e-mail ed eravamo felici e d'accordo su tutto. Con Lamborghini che è un marchio di così grande successo, spero che potremo fare bene in futuro".

Dunque, dopo 179 partenze nella massima formula, il pilota franco-svizzero si cimenterà anche nella massima espressione delle gare di durata, affiancato da un equipaggio e una squadra di altissimo livello.