Roma, SUV BMW, Porsche e Mercedes depredati e abbandonati: le immagini shock

Decisamente choc le immagini che giungono da Roma e che sono state riprese da Jimmy Ghione di Striscia La Notizia. Un breve reportage attraverso cui sono state documentate diverse auto completamente depredate e abbandonate, delle vere e proprie carcasse.

Si tratta di ladri che sono entrati in azione nella capitale, prendendo di mira SUV di lusso e altri bolidi, la maggior parte dei quali lasciati sui mattoni senza ruote e senza altre parti sia della carrozzeria quanto degli interni.

"Cari amici di Striscia oggi siamo a Roma e ritorniamo a parlare di furti - esordisce Ghione - oggi ci occupiamo di autovetture". La prima vettura mostrata è una Mercedes: "Hanno rubato l'intero muso dell'auto, il finestrino è rotto e mancano altri componenti dentro".

In un'altra via un'altra auto depredata, questa volta una BMW Serie 3 Touring con tanto di scritta ben in vista: "Guasta per furto. All'interno hanno rubato tutto, dal volante alla strumentazione digitale, navigatore e quant'altro". Altro risveglio amaro per un altro residente che al mattino ha ritrovato la sua Porsche Cayenne, di recente provata da Jeremy Clarkson, sui mattoni: "Qui hanno rubato veramente tutto", spiega Jimmy Ghione.

Le immagini mostrano quindi un SUV BMW "A cui hanno rubato ogni cosa" precisa sempre l'inviato di Striscia che poi aggiunge: "Lasciandolo su 4 mattoni e anche dentro hanno rubato e saccheggiato senza vegogna e anche senza alcun disturbo". Sembra infatti che i ladri "agiscano indisturbati anche in prima serata con tanta gente ancora in strada e alla fine si resta su 4 mattoni".

Il tg satirico di Canale 5 segnala che i furti non avvengono solo su strada ma anche nei garage privati, mandando in onda due individui con volto coperto da cappuccio e passamontagna che entrano furtivi in un garage privato. Si vedono quindi due auto saccheggiate, un altro SUV Porsche bianco e una coupé sportiva, sembrerebbe una Jaguar F-TYPE, non la ZP di recente in commercio, lasciata addirittura sugli estintori.

Documentato anche quanto avviene lungo una via di Roma che porta allo stadio dove per centinaia di metri ci sono a terra vetri rotti: "Pensate quanti finestrini hanno rotto e quante cose hanno portato via, avranno spaccato decine di macchine, tutto il ponte di Corso Francia è in queste condizioni". Una situazione decisamente drammatica ma Striscia promette: "Con noi i ladri devono avere vita difficile". Ovviamente non solo a Roma succedono queste spiacevoli situazioni ma in ogni caso quanto sta accadendo nella capitale merita attenzione. Per vedere il servizio basta cliccare sul link qui sotto.

