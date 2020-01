Il nuovo rapporto Inrix disegna un quadro non incoraggiante per la nostra capitale. Roma è la seconda città al mondo per ore perse nel traffico, dietro Bogotà. Nel capoluogo laziale infatti è stata calcolata una media di 254 ore perse nella congestione stradale, rispetto ai 272 milioni della capitale colombiana.

Si piazza al settimo posto Milano, con 226 ore, mentre è interessante notare come sul gradino più basso del podio figuri Dublino con 246 ore, davanti a Parigi e Rostov-on-Don, entrambe a quota 237. Londra invece distanzia di una sola ora la capitale irlandese. Firenze si è classificata quindicesima con 195 ore, Napoli è al diciassettesimo posto (186), Torino è 22esima (167), Genova 46esima (148) e Bologna 47esima (147).

Secondo quanto riportato dall'ANSA, la classifica è chiusa da Bordeux (223), Città del Messico (218) e Mosca (210).

Per quanto riguarda la congestione stradale, Roma è decima, Milano si è piazzata al 27esimo posto e Napoli al 45esimo. Le prime tre di quest'altra particolare classifica sono Mosca, Istanbul e Bogotà.

Il coordinatore nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli, nel commentare i dati osserva che "c'è un altro inquinante che riduce la qualità della vita delle persone oltre allo smog, sono le ore perse nel traffico da ogni cittadino e Roma e Milano sono tra le città nel mondo con il maggior numero di ore perse per ogni cittadino nel traffico. La quantità di auto circolanti in Italia è tra le più alte d'Europa e questa e' anche una causa dell'emergenza sanitaria rappresentata dal superamento dei limiti di legge di Pm10 e 2.5 e i sindaci devono affrontare questo problema contestualmente alla trasformazione delle città a misura di trasporto pubblico".