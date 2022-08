Roma rivoluziona le regole per i monopattini: così si combatte il caos

Qualche cambiamento era nell'aria, persino la CNN aveva criticato la gestione dei monopattini a Roma: ora la Capitale ha definito nuove linee guida, già approvate in giunta lo scorso mese di giugno. Andiamo a scoprire tutte le novità, che riguarderanno soprattutto i monopattini in sharing.

Rispetto alle regole attuali il Comune di Roma ha definito che gli operatori in sharing dovranno passare da 7 a 3, con ogni singola concessione che avrà una durata triennale. Le novità riguardano anche i mezzi a disposizione degli utenti: ogni operatore potrà portare nella Capitale un massimo di 3.000 monopattini divisi equamente fra zone centrali e periferiche.

Non solo: Roma punta a servizi di alta qualità, gli operatori infatti dovranno avere già effettuato servizio in altre città con un minimo di 750.000 abitanti con almeno 1.000 unità in sharing - in questo modo vengono esclusi operatori più piccoli e start-up di dubbia qualità. Il Comune poi deciderà quali saranno le zone in cui sarà vietato parcheggiare e dove invece verranno montati i nuovi stalli per la sosta.

I veicoli in sharing dovranno anche montare una targa identificativa in aggiunta a un QR Code, inoltre solo i maggiorenni potranno usare i servizi - sarà infatti necessario iscriversi alle app tramite carta d'identità. Sul fronte della velocità massima Roma si allinea alle disposizioni nazionali: 20 km/h di massima e 6 km/h nelle zone pedonali.

L'autorizzazione si ottiene versando al Comune un canone variabile fra 1 e 4 euro al mese per ogni veicolo, da un minimo di 2.500 unità a un massimo di 3.000 come detto sopra - questi però sono dettagli riservati agli operatori. Da segnalare infine l'estensione dell'area territoriale, che ora avrà un'area minima di 95 kmq estesa su 5 zone. Vedremo se il "Modello Roma" verrà presto esportato altrove, traslato magari a livello nazionale.